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İki bin yıllık gizemli mumya! Bilim insanlarını ve tarihçileri hayrete düşürdü | Yaşadığı dönemde zengin bir köleydi

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Giriş: 19.08.2021 12:00
Güncelleme:19.08.2021 12:00
İtalya'da bulunan bir mumya, arkeologları şaşkına çevirdi. Çünkü bu mumyanın 2000 sene önce yaşamış zengin bir "köleye ait olduğu tespit edildi. Antik Roma kültürüne ışık tutan mumya mezarı, bilinen birçok gerçeği değiştirecek belgelere sahip.
Şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş... ŞAŞIRTMAKTAN VAZGEÇMİYOR! ŞİMDİYE KADAR EN İYİ KORUNMUŞ...
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İki bin yıllık gizemli mumya
İki bin yıllık gizemli mumya
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