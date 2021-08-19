İki bin yıllık gizemli mumya! Bilim insanlarını ve tarihçileri hayrete düşürdü | Yaşadığı dönemde zengin bir köleydi

İtalya'da bulunan bir mumya, arkeologları şaşkına çevirdi. Çünkü bu mumyanın 2000 sene önce yaşamış zengin bir "köleye ait olduğu tespit edildi. Antik Roma kültürüne ışık tutan mumya mezarı, bilinen birçok gerçeği değiştirecek belgelere sahip.

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