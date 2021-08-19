Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların 'olağandışı' olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi. Secundio'nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi.