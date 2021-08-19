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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii'de devam eden kazı çalışmalarında 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Marcus Venerius Secundio adlı, sosyal statü yönünden yükselmiş eski bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda saç ve kulakların bir kısmının halen görülebilir olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:03
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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii'nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio'ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu.

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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

Mezarın, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla Pompeii'nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor. Kalıntıların, Pompeii'de 'şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş' insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio'nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi.

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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont'un, "Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir" ifadeleri yer aldı.

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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların 'olağandışı' olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi. Secundio'nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi.

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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu

Kazıda çıkarılan hatıratlarda, mumyalanan kişi hakkındaki bilgiler yazılıydı. Köle olarak doğan Markus isimli kişi daha sonra farklı dillerde tiyatro oyunları oynayan bir sanatçıya dönüşmüş.