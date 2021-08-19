19 Ağustos 2021, Perşembe
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Pompeii şaşırtmaktan vazgeçmiyor! Şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntısı bulundu
İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii'de devam eden kazı çalışmalarında 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Marcus Venerius Secundio adlı, sosyal statü yönünden yükselmiş eski bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda saç ve kulakların bir kısmının halen görülebilir olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:03
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