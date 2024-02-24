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İİT Enformasyon Bakanları toplantısı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 17:52
Fahrettin Altun İİT Enformasyon Bakanları toplantısında konuştu. Altun konuşmasında “İsrail’in Lahey sözleşmesi’nin 4. Maddesinin ihlal etmiştir.” dedi.
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İİT Enformasyon Bakanları toplantısı!
İİT Enformasyon Bakanları toplantısı!
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