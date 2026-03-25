Hürmüz Boğazı'nda krizin fitili ateşlendi! Dünya akaryakıt kaosuna teslim

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksamalar küresel petrol arzını adeta kilitleyerek enerji piyasalarını alarma geçirdi. Orta Doğu’daki gerilimin tanker geçişlerini etkilemesiyle Hindistan’dan Japonya’ya, Kenya’dan Filipinler’e kadar geniş bir coğrafyada yakıt krizi baş gösterdi. Akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşurken, satış kısıtlamaları ve artan fiyatlar vatandaşları zor durumda bıraktı. Sürecin küresel ekonomiler üzerinde ağır bir baskı yarattığı ve krizi daha da derinleştirebileceği belirtiliyor.