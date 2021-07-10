10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Honduras'ta köy halkından ''Kanlı İntikam'' | Evsiz adamı öldürmekle suçlanan turiste linç! Taş ve sopalarla döverek öldürdüler
Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, evsiz bir adamı öldürmekle suçlanan turist, 600 kişilik grup tarafından linç edildi. Öfkeli kalabalık, taş ve sopalarla döverek öldürdükleri İtalyan asıllı turistin evi ve aracını da ateşe verdi.