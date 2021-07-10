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Honduras'ta köy halkından ''Kanlı İntikam'' | Evsiz adamı öldürmekle suçlanan turiste linç! Taş ve sopalarla döverek öldürdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 15:49
Güncelleme:10.07.2021 15:54
Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, evsiz bir adamı öldürmekle suçlanan turist, 600 kişilik grup tarafından linç edildi. Öfkeli kalabalık, taş ve sopalarla döverek öldürdükleri İtalyan asıllı turistin evi ve aracını da ateşe verdi.
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