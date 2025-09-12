12 Eylül 2025, Cuma

Hollywood'dan İsrail tepkisi!
Hollywood’dan İsrail tepkisi! Hollywood’dan İsrail tepkisi

Hollywood'dan İsrail tepkisi! Hollywood'dan İsrail tepkisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 11:11
İsrail'in Gazze'deki soykırımına batılı hükümetlerin sessizliği ünlü sanatçıları da isyan ettirdi. Aralarında Oscar ödüllü çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu bin 300'den fazla sanatçı İsrail hükümeti ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan yapımlarda festivallerde ya da projelerde yer almayacaklarını açıkladı. Bu adım Hollywood'da son dönemde İsrail'e karşı yükselen en büyük tepki olarak kayıtlara geçti.
