13 Ocak 2025, Pazartesi
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Hollywood ateş çemberinde
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangın felaketi, Los Angeles'ı adeta küle çevirdi. Dr. Bülent Yavuz A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, "Şu anda 120 milyar dolardan bahsediliyor. Bence bu sayının çok çok daha üzerinde bir rakam çıkacak bu işin sonunda öyle gözüküyor. Benim tahminimce çok ciddi bir emlak krizi olur." dedi.