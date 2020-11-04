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Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba alarmı...
Son dakika... Hollanda'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Utrecht kentinde bomba şüphesi nedeniyle Utrecht Merkez İstasyonu boşaltıldı.
Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba istihbaratı polisi harekete geçirdi.
Polis, bomba istihbaratı nedeniyle Utrecht Merkez Tren İstasyonunu (UCS) boşalttı.
Tren seferleri durdurulurken, istasyona bomba imha ekipleri sevk edildi.
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