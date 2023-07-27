Hollanda’da yük gemisinde yangın! 3 bin araba kül oldu

Hollanda açıklarında 3 bin otomobili taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Gemideki yangına havadan ve denizden müdahale edildi ancak alevler bir türlü kontrol altına alınamadı. Yetkililer yangının günlerce sürebileceğini açıkladı.

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