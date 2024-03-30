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Hollanda'da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, polis bölgedeki evleri tahliye etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 13:16
Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında bir kafede birkaç kişi rehin alındı. Bölgedeki evler tahliye edildi. Polis, olayda herhangi bir terör motivasyonuna ilişkin bulgu olmadığını açıkladı.
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