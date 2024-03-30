Hollanda'da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, polis bölgedeki evleri tahliye etti

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında bir kafede birkaç kişi rehin alındı. Bölgedeki evler tahliye edildi. Polis, olayda herhangi bir terör motivasyonuna ilişkin bulgu olmadığını açıkladı.

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