Hollanda İsrail’e desteği keser mi?

İsrail, Gazze'de işlediği tüm savaş suçları ve katliamlarına rağmen Avrupa'dan destek görmeye devam ediyor. Özellikle Hollanda, İsrail'in savaş suçlarını görmezden gelerek savaşın başından bu yana destek verdi. Ancak sokaktan gelen tepkiler, meclisi harekete geçirdi. Hollanda Meclisi bugün Lahey'de Gazze konusunda toplandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Özyar'da.