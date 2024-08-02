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Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail kırmızı çizgiyi aştı, savaşta yeni bir aşamaya geçildi

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail kırmızı çizgiyi aştı, savaşta yeni bir aşamaya geçildi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 02.08.2024 09:44
İsrail-Lübnan hattında sıcak saatler yaşandı.  Hizbullah komutanı Fuat Şükür suikastından 2 gün sonra İsrail'e saldırı düzenledi. Tel Aviv güçleri bir kez daha Lübnan'ın güneyini vurdu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan’dan aktardı.
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