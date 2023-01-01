01 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hırvatistan Schengen’e dahil oldu! Sınırda pasaportlu son geçiş
AB'nin en yeni üyesi Hırvatistan, yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen bölgesine dahil oldu. Sınırdan pasaport kontrolüyle geçen son aracı, Hırvatistan İçişleri Bakanı karşıladı. Kontrol sonrası sınır polisinin son geçişe özel bir hediyesi de vardı.