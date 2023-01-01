Hırvatistan Schengen’e dahil oldu! Sınırda pasaportlu son geçiş

AB'nin en yeni üyesi Hırvatistan, yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen bölgesine dahil oldu. Sınırdan pasaport kontrolüyle geçen son aracı, Hırvatistan İçişleri Bakanı karşıladı. Kontrol sonrası sınır polisinin son geçişe özel bir hediyesi de vardı.

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