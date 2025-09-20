20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hindistan’da yeni çıkan telefon modeli için kavga!
Hindistan’da yeni çıkan telefon modeli için kavga!

Hindistan’da yeni çıkan telefon modeli için kavga!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 10:19
Hindistan'da bir telefon markasının yeni çıkan cep telefonu modelinin satışa sunulmasıyla birlikte mağaza önlerinde büyük kalabalıklar oluştu. Özellikle Mumbai kentindeki bir mağaza önünde başlayan yoğunluk, kavga ve arbede ile sonuçlandı.
