Hindistan’da yeni çıkan telefon modeli için kavga!

Hindistan'da bir telefon markasının yeni çıkan cep telefonu modelinin satışa sunulmasıyla birlikte mağaza önlerinde büyük kalabalıklar oluştu. Özellikle Mumbai kentindeki bir mağaza önünde başlayan yoğunluk, kavga ve arbede ile sonuçlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN