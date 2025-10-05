Hindistan’da sel: En az 18 ölü

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu belirtildi.

