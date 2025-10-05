05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Hindistan’da sel: En az 18 ölü

Hindistan’da sel: En az 18 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2025 16:00
Güncelleme:05.10.2025 16:00
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Halk Meclisi seçim sürecini yerinde takip etti
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Hindistan’da sel: En az 18 ölü
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Ölümden kıl payı kurtuldular!
Başlarına dron yağdı!
Başlarına dron yağdı!
Polisten kaçarken kaza yaptılar!
Polisten kaçarken kaza yaptılar!
İtalyanlardan Gazze’ye destek yürüyüşü
İtalyanlardan Gazze'ye destek yürüyüşü
Gürcistan’da hükümete yönelik protesto
Gürcistan'da hükümete yönelik protesto
Türk aktivist filodaki son durumu A Haber’e anlattı
Türk aktivist filodaki son durumu A Haber'e anlattı
Bulgaristan’da sel felaketi
Bulgaristan'da sel felaketi
Avrupa Hamas’ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?
Avrupa Hamas'ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?
Ülkelerden Gazze’de ateşkes planına destek
Ülkelerden Gazze'de ateşkes planına destek
İsrail’e karşı kültürel boykot!
İsrail’e karşı kültürel boykot!
Daha Fazla Video Göster