07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hindistan'da korkunç kaza! Uçak ikiye bölündü

Hindistan'da korkunç kaza! Uçak ikiye bölündü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2020 19:16
Güncelleme:07.08.2020 19:16
Son dakika haberine göre; Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40'ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

Hindistan'da korkunç kaza! Uçak ikiye bölündü
Hindistan'da korkunç kaza! Uçak ikiye bölündü
Hindistan'da yolcu uçağı düştü! İlk görüntüler...
Hindistan'da yolcu uçağı düştü! İlk görüntüler...
İşte Lübnan’da dehşete düşüren an...
İşte Lübnan’da dehşete düşüren an...
Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler
Beyrut’taki patlamadan yeni görüntüler
DTÖ binasında yangın
DTÖ binasında yangın
Patlamanın görgü tanıkları İstanbul'a geldi o anları anlattı
Patlamanın görgü tanıkları İstanbul'a geldi o anları anlattı
Yunanistan ve Mısır'dan Doğu Akdeniz hamlesi
Yunanistan ve Mısır'dan Doğu Akdeniz hamlesi
ABD'den vatandaşlarına Çin uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Çin uyarısı
Tıp dünyası şokta! Gizemi çözülemiyor
Tıp dünyası şokta! Gizemi çözülemiyor
Beyrut'ta 27 saat sonra mucize kurtuluş!
Beyrut'ta 27 saat sonra mucize kurtuluş!
Büyükelçi son durumu A Haber'e anlatttı
Büyükelçi son durumu A Haber'e anlatttı
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var?
Daha Fazla Video Göster