20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hindistan'da ilginç gelenek! Yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı

Hindistan'da ilginç gelenek! Yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2022 16:38
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yağmur yağması için 2 kurbağa evlendirildi. Düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde 2 kurbağa için evlilik töreni düzenlendi. Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi.

Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlilerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintliler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.

İlginç gelenek! Kurbağalar evlendirildi
İlginç gelenek! Kurbağalar evlendirildi
Kritik zirve Rus basınında
Kritik zirve Rus basınında
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
Gıda ürünlerine kilit
Gıda ürünlerine kilit
Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı
Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı
Dünyanın en büyük metropolü sele teslim
Dünyanın en büyük metropolü sele teslim
Yunanistan’da büyük yangın
Yunanistan'da büyük yangın
İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor
İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor
İspanya ve Fransa’da korkutan orman yangınları!
İspanya ve Fransa'da korkutan orman yangınları!
Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti
Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti
Ünlü futbolcu neye uğradığını şaşırdı
Ünlü futbolcu neye uğradığını şaşırdı
Herkes soruyor: Gizemli yaratık mı?
Herkes soruyor: Gizemli yaratık mı?
Daha Fazla Video Göster