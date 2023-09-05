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Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

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Giriş: 05.09.2023 09:12
Hindistan'ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hükümete bağlı eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı. Şiddetli yağışların 3 gün daha sürmesi beklenirken eyalet geneline 2 saatte 61 bin yıldırım düştü.
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
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