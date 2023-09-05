Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

Hindistan'ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hükümete bağlı eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı. Şiddetli yağışların 3 gün daha sürmesi beklenirken eyalet geneline 2 saatte 61 bin yıldırım düştü.