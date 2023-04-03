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Heykel içine yerleştirilen bomba ile suikast! Patlamada Putin’e yakın blog yazarı öldü

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 09:56
Rusya'da bir kafede patlama meydana geldi. .Olayda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen blog yazarı hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
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