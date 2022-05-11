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Heyelan anı kamerada! Ağaçlar körfeze sürüklendi

İHA
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Giriş: 11.05.2022 13:38
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansırken, yol trafiğe kapatıldı.

Alaska eyaleti Seward kent merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan anlarda, toprakla birlikte ağaçların da Alaska Körfezi'ne sürüklendiği görüldü. Yerel yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıklarken, yol trafiğe kapatıldı.

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Ağaçlar körfeze sürüklendi
Ağaçlar körfeze sürüklendi
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