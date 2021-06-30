30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 14:16
Faroe Adaları'nda her yıl geleneksel olarak gerçekleşen "Grindadrap Festivali" bu yılda denizi kan gölüne çevirdi. Avcılar ellerinde kanca, bıçak ve mızraklarla hayvanların kıyıya vurmasını beklerken 175 pilot balinayı katletti. Caniler katliamı belgelemek için gönderilen bir drone'u düşürmek için ateş açtı.
Her yer kan gölüne döndü! Caniler mızraklarla bekledi
Her yer kan gölüne döndü! Caniler mızraklarla bekledi
Uçan araba ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Uçan araba ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Karadeniz'de gerilim! Rusya'dan flaş açıklama
Karadeniz'de gerilim! Rusya'dan flaş açıklama
Bir ülke felaketi yaşıyor! Cesetler su üstünde yüzüyor
Bir ülke felaketi yaşıyor! Cesetler su üstünde yüzüyor
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş
Çin'e meydan okudular! Sınıra on binlerce birlik yollandı
Çin'e meydan okudular! Sınıra on binlerce birlik yollandı
Yeni salgın kabusu! Koronayı atlatanlar yakalanıyor
Yeni salgın kabusu! Koronayı atlatanlar yakalanıyor
O ülkede aşı izdihamı
O ülkede aşı izdihamı
İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Daha Fazla Video Göster