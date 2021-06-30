Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Faroe Adaları'nda her yıl geleneksel olarak gerçekleşen "Grindadrap Festivali" bu yılda denizi kan gölüne çevirdi. Avcılar ellerinde kanca, bıçak ve mızraklarla hayvanların kıyıya vurmasını beklerken 175 pilot balinayı katletti. Caniler katliamı belgelemek için gönderilen bir drone'u düşürmek için ateş açtı.