Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’ndaki hareketlilik havadan görüntülendi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kilauea'nun yanardağındaki faaliyetin devam ettiği belirtildi. 650 dönümlük alana yayılan lavların patlama anında yaklaşık 80 metre (260 fit) yüksekliğe ulaştığı belirtilen açıklamada, volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN