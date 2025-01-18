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Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’ndaki hareketlilik havadan görüntülendi

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 10:02
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kilauea'nun yanardağındaki faaliyetin devam ettiği belirtildi. 650 dönümlük alana yayılan lavların patlama anında yaklaşık 80 metre (260 fit) yüksekliğe ulaştığı belirtilen açıklamada, volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi.
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Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’ndaki hareketlilik havadan görüntülendi
Kilauea Yanardağı’ndaki hareketlilik havadan görüntülendi
Kilauea Yanardağı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi
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