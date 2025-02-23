Hasan Nasrallah için aylar sonra cenaze töreni! Lübnan sokakları doldu taştı… İsrail tacizi

İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim'de düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında İsrail savaş uçakları ve İHA'larının tören alanı üzerinde alçak uçuş yapmaları dikkat çekti.

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