03 Aralık 2023, Pazar
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Hamas’tan direnişe ilişkin yeni görüntü! Katil İsrail’in Gazze tümen komutanı albay Hamami öldürüldü
İsrail güçleri, ateşkesin bitmesiyle Gazze'de katliamlarına kaldığı yerden devam ederken, Hamas da bölgede etkili bir direniş ortaya koyuyor. Kassam Tugayları, Gazze şeridi çevresine konuşlandırılan İsrail tanklarının imha edildiği yeni bir görüntü yayımladı. İsrail ordusu ise, Gazze tümen komutanı Albay Asaf Hamami'nin, Hamas güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.