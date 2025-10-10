10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Hamas yetkililerinden A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye ve Erdoğan'a güveniyoruz
Hamas yetkililerinden A Haber’e özel açıklamalar: Türkiye ve Erdoğan’a güveniyoruz

Hamas yetkililerinden A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye ve Erdoğan'a güveniyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 00:50
İsrail Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmasının ardından gözler gelecek gelişmelere çevrildi. Konuya dair A Haber Koordinatörü Metin Algül Hamas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buna göre Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin imza töreninden sonra yapılacağını belirterek Türkiye ve Erdoğan'a güvendiklerini dile getirdi. Yetkililer açıklamasında "İsrail'e değil garantörlere güveniyoruz. Gazze'de enkaz altında 10 bin cenaze var." dedi.
