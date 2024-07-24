Hamas ve El Fetih arasında birlik anlaşması! "Milli birliğimizi koruyacağız"

Filistinli taraflar Hamas ve El Fetih arasında milli birlik anlaşması imzalandı. Çin'in arabuluculuğunda yapılan anlaşma ile tüm Filistinli gruplara birlik çağrısı yapıldı. Savaş sonrası Gazze’nin yönetiminin ortak yürütülmesi kararlaştırıldı.

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