Haberler Dünya Videoları Hamas: “Rehine bedenlerine ulaşamıyoruz, sorumlusu İsrail”
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 23:20
Gazze’de ateşkes süreci devam ederken, Hamas yer altı tünellerinde göçük altında kalan rehinelerin cansız bedenlerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Hamas, kazı çalışmalarında gerekli teçhizatın bulunmadığını ve İsrail’in yardım sağlamayı reddettiğini duyurdu. Han Yunus başta olmak üzere birçok bölgede enkaz kaldırma ve arama çalışmaları yürütülürken, Kızıl Haç ekipleri de süreci yerinde takip ediyor. Hamas’tan yapılan açıklamada, rehinelerin çıkarılmasının gecikmesinden İsrail hükümeti ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sorumlu olduğu vurgulandı. Filistinli kaynaklara göre, saldırılar sırasında tünellerin büyük bölümünün çöktüğü ve ulaşımın son derece zor hale geldiği bildirildi. Örgüt, insani yardım ekiplerinin bölgeye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Ateşkese rağmen İsrail’in engellemeleri, barış sürecini tehlikeye sokuyor.
