Hamas işgalci İsrail'in katlettiği rehinenin videosunu paylaştı: Ölmekten korkuyoruz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki rehinenin videosunu paylaştı. Videoda rehine, ‘’Şu anda Gazze'ye çok yoğun bir bombardıman var. Bombardımandan dolayı ölmekten korkuyoruz. Lütfen saldırılarınızı durdurun.’’ açıklamasında bulundu.