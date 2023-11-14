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Hamas işgalci İsrail'in katlettiği rehinenin videosunu paylaştı: Ölmekten korkuyoruz

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Giriş: 14.11.2023 02:01
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki rehinenin videosunu paylaştı. Videoda rehine, ‘’Şu anda Gazze'ye çok yoğun bir bombardıman var. Bombardımandan dolayı ölmekten korkuyoruz. Lütfen saldırılarınızı durdurun.’’ açıklamasında bulundu.
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