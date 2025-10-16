Hamas 2 esirin daha cansız bedenini teslim etti

Hamas 2 İsrailli rehinenin daha cansız bedenini Kızıl Haç'a teslim etti. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, şu ana kadar tüm sağ rehinelerin ve bulabildikleri tüm cenazelerin teslim edildiğini açıkladı.

