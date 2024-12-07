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Halep’te Türk Lirası kullanılıyor: Allah’a şükürler olsun çok mutluyuz!

Halep'te Türk Lirası kullanılıyor: Allah'a şükürler olsun çok mutluyuz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 20:56
Suriye'de muhalif grupların Esed rejiminden aldığı Halep'te Suriye lirası yerine Türk lirası kullanılmaya başladı. Rejim döneminde poşetlerle para taşıyarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Hasan, “Suriye Türkmen'iyim. Allah'a şükürler olsun alışverişimizi Türk Lirasıyla yapıyoruz. Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu. İçimdeki coşku ve sevinci kimseye anlatamam" diye konuştu.
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Halep’te Türk Lirası kullanılıyor: Allah’a şükürler olsun çok mutluyuz!
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