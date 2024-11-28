Halep muhalif güçlerin kontrolüne mi geçiyor? Detaylar A Haber’de

Esad Rejimi ile muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı. Geçgel, “Aslında çatışmalar gün içerisinde başladı. Şu saatlere kadar da devam ediyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Beşşar Esad rejimi Halep kırsalında çatışıyor ve de muhaliflerin Halep'e çok yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Şuana kadar 16 köyün kontrolü Esad rejimi askerlerinden alınmış durumda. Muhalifler tarafından içerideki kaynaklar gece Halep’in kontrolünün sağlanacağını, gece içeriye girileceği ifade ediliyor." dedi.