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Halep muhalif güçlerin kontrolüne mi geçiyor? A Haber Suriye'de...

Halep muhalif güçlerin kontrolüne mi geçiyor? A Haber Suriye'de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.11.2024 18:51
Esad rejimi ile rejim karşıtı gruplar Halep kırsalında çatışıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bölgeden son durumu aktardı. Uğur, “Suriye’nin Afrin kentindeyiz. Suriye’de yaşanan hareketliliğin bir kısmı da Afrin’e yansımış durumda. Zira Halep’te çatışmalar devam etse de işte oradan kaçan sviller şuan Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor. İlerleyen günlerde de burada göç dalgasının olması nedeniyle tedbirler alınmış durumda." dedi.
Halep muhalif güçlerin kontrolüne mi geçiyor? A Haber Suriye’de...
Halep muhalif güçlerin kontrolüne mi geçiyor? a haber suriye’de...
Halep muhalif güçlerin kontrolüne mi geçiyor? a haber suriye'de...
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