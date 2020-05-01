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Hafter'den sivillere roketli saldırı Trablus'un güneyindeki roketli saldırıda ölü ve yaralılar var

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01.05.2020
Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, işgalci Hafter yanlısı milislere ikmal yapan bir yakıt tankeri ile iki askeri aracı vurdu. Hafter güçleri ise Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere roketli saldırı düzenledi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Medya Danışmanı Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyinde sivil nüfusun yoğun olduğu Zeneta bölgesine roketli saldırı düzenlediğini belirtti.

Haşimi, saldırıda 2'si kadın 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetlerinin, Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurduğu açıklanmıştı.

Son dönemde Libya hükümet güçleri, Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter milisleri, Trablus'un çevresinde ellerinde tuttukları pek çok noktayı terk etmek zorunda kalıyor.

HAFTER'E DARBE
Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı milislere ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı.

Kununu, söz konusu hava operasyonunun başkent Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde gerçekleştirildiğini kaydetti.

UMH sözcüsü sabahın erken saatlerinde peş peşe yaptığı iki açıklamayla, Libya hava kuvvetlerinin Hafter milislerine ait bir askeri konvoya 6, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne ise 5 hava operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

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