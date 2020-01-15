15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.01.2020

Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması

Libya’da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu. Yapılan açıklamada; "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi." denildi.

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini" duyurdu.

Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00'da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına "Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin'e saygılarından" dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Salih, açıklamasında "ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini" kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ..."

Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki AA muhabiri, başkent Trablus'ta henüz sıcak çatışmaların başladığına dair bir iz görülmediğini paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması
Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması
İspanya'da şiddetli patlama! Alarm verildi
İspanya'da şiddetli patlama! Alarm verildi
3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı
3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı
Ukrayna uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı
Ukrayna uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı
İran'dan son dakika Pentagon kararı!
İran'dan son dakika Pentagon kararı!
Otomobilde bırakılan köpek ortalığı birbirine kattı
Otomobilde bırakılan köpek ortalığı birbirine kattı
İslam karşıtı koalisyondan başörtüsü yasağı
İslam karşıtı koalisyondan başörtüsü yasağı
Süleymani'yi taşıdığı mektup mu öldürdü?
Süleymani'yi taşıdığı mektup mu öldürdü?
İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü! ABD ve İsrail...
İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü! ABD ve İsrail...
İran'ın vurduğu ABD üssüne ait görüntüler ortaya çıktı
İran'ın vurduğu ABD üssüne ait görüntüler ortaya çıktı
ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster