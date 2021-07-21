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Hacılar Kabe'yi tavaf ediyor

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Giriş: 21.07.2021 11:38
Kutsal topraklardaki hacılar, hac ibadetinde son aşamaya geldi. Salgın çerçevesinde koronavirüs önlemlerine son derece dikkat edilirken Hacılar Cemerat'ta şeytan taşlama sonrası Kabe'de veda tavafı yapıyor.

Suudi Arabistan'da hac ibadeti bu yıl da koronavirüs nedeniyle sıkı önlemler altında yapılıyor.

Kutsal topraklardaki hacı adayları Kurban Bayramı'nın ikinci günüde kovid-19 tedbirleri altında Kabe'yi tavaf ediyor.

KABE'DE VEDA TAVAFI

Kutsal topraklardaki hacı adayları şu sıralarda Kabe'yi tavaf ediyor.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLİYOR

Maske takan hacı adayları sosyal mesafeyi belirtmek için çizilen işaretleri takip ediyor.

Ayrıca tavaf öncesi ibadet edenlerin güneşten ve aşırı sıcaktan korunmaları için şemsiye ve su dağıtımı da yapıldı.

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