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Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağış! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağış! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 21:39
Güneydoğu Asya ülkelerinde bu yıl şiddetli geçen muson sezonu ile bölgede art arda meydana gelen tayfunlar ve tropikal fırtınaların neden olduğu felaketlerde can kaybı 700'ü geçti. Kara ulaşımının tamamen durduğu birçok yerleşim yerinde arama kurtarma ve yardım çalışmaları botlar, dronlar ve helikopterler aracılığıyla yapılıyor.
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