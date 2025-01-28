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Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın!

Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 17:54
Güney Kore’nin Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Air Busan Havayollarına ait yolcu uçağından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, yangının uçağın kuyruk kısmında başladığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın!
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın!
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