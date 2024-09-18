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Güney Afrika’da tren raydan çıktı: 25 yaralı

Güney Afrika’da tren raydan çıktı: 25 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:19
Güney Afrika’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 25 kişi yaralandı.
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