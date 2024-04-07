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Görenler hayrete düştü! Yanardağdan halka şeklinde duman çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 10:55
İtalya'da Etna Yanardağı'ndan yine dumanlar yükseliyor. Ancak bu kez dumanla yanardağın içinden halka şeklinden çıkıyor. İşte o görüntüler...
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Görenler hayrete düştü! Halka şeklinde duman çıkıyor
Görenler hayrete düştü! Halka şeklinde duman çıkıyor
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