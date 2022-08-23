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Görenler gözlerine inanamadı bavulundan 17 tane canlı hayvan çıktı!

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Giriş: 23.08.2022 09:53
Dünya Avustralya'da meydana gelen bu görüntüleri konuşuyor... Küçük bir çocuk, ünlü market zincirinden satın aldığı marul paketinin içerisinde zehirli canlı bir yılan olduğunu gördüğünde tam anlamıyla dehşete düştü.
Bavulundan 17 tane canlı hayvan çıktı!
Bavulundan 17 tane canlı hayvan çıktı!
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