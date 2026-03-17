Gölge lider Laricani öldürüldü mü?

Ortadoğu'da sıcak çatışmaların ve istihbarat savaşlarının gölgesinde, A Haber ekranlarında tarihi bir tanıklık daha yaşandı. Katil İsrail'in, İran'ın "gölge lideri" olarak bilinen Ali Laricani'yi ve Dini Lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i hedef aldığı iddiaları bölgede deprem etkisi yarattı. Ateş hattındaki bu kritik gelişmeleri ve suikast sarmalının perde arkasını, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Korkmaz, İsrail ve ABD'nin sinsi "lider kadroyu yok etme" stratejisini detaylandırırken, İran'ın direniş kapasitesinin bu saldırılarla çökertilemeyeceğinin altını kalın çizgilerle çizdi.