GKRY'de İbranice seçim afişleri tartışma yarattı: Muhalefet egemenlik eleştirisi yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçim sürecinde bazı adaylar ve destekçiler tarafından kullanılan İbranice afişler ile dijital propaganda çalışmaları siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Muhalefet partileri ve bazı sivil toplum temsilcileri, bu kampanyaların İsrail etkisini görünür hale getirdiğini ve egemenlik algısını zedelediğini savundu. Konuya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, A Haber canlı yayınında aktardı. Yayında seçim sürecinde yaşanan tartışmaların Rum siyasetindeki yansımalarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.