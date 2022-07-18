18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Gizemli yaratık mı yoksa hırsız mı? ABD’de kayda geçti bütün dünya izledi
Amerika’da kayıtlara geçen bir görüntü bütün dünyada konuşulmaya başlandı. Hareket eden ve gizemli solgun figür kafaları karıştırdı. Kentucky eyaletinin Morehead bölgesinde çekilen görüntüler, birçok insanı merak içinde bıraktı. “Gizemli bir yaratık mı, yoksa hırsız mı?” herkes bu sorunun yanıtını arıyor.