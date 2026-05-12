Bakan Fidan'dan Doha'da İsrail mesajı: Artık küresel bir sorun haline geldiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgede savaşın yeniden başlamaması gerektiğini vurguladı. Fidan, İsrail’in bölgede “şiddet ve yayılmacı” bir politika izlediğini belirterek, “İsrail odadaki fil olarak görülüyor” dedi. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının dünya ekonomisine büyük baskı oluşturduğunu kaydeden Fidan, “Hürmüz’ün silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için fevkalade önemli” ifadelerini kullandı.