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Gece gökyüzünü aydınlattı! Avustralyalı vatandaşlar panik yaşadı

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Giriş: 22.05.2023 11:45
Avustralya’nın Queensland eyaletinde akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı. Yaşanan gökyüzü olayı nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İşte o anlar...
Gece gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar panik yaşadı
Gece gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar panik yaşadı
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