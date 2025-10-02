Gazze’ye yardım filosu İsrail tarafından alıkonuldu

Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ait gemiler İsrail ordusu tarafından durduruldu. Yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu gemiler Aşdod Limanı’na çekildi. Filodan yapılan açıklamada, aktivistlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Avrupa’ya sınır dışı edilecekleri bildirildi. 44 gemiden yalnızca birinin halen ablukaya girmeden açıkta beklediği kaydedildi.

