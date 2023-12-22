22 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme planı! Macron ve Sunak'tan Mısır'a baskı isteyen Netanyahu'ya veto
İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'den tehcir edilecek yüz binlerce Gazzeliyi kabul etmesi için Mısır'a baskı yapmasını istedi. Ancak Netanyahu'nun Gazze planına liderlerden destek çıkmadı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.