Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme planı! Macron ve Sunak'tan Mısır'a baskı isteyen Netanyahu'ya veto

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'den tehcir edilecek yüz binlerce Gazzeliyi kabul etmesi için Mısır'a baskı yapmasını istedi. Ancak Netanyahu'nun Gazze planına liderlerden destek çıkmadı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN