Gazzeliler BM’nin Uluslararası İstikrar Gücü kararına temkinli

Giriş: 19.11.2025 01:20
BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye uluslararası güç konuşlandırılmasını öngören kararına Gazzeliler temkinli yaklaşıyor. Kararın İsrail’in bakış açısını yansıttığını savunanlar “vesayet” endişesi taşırken, bazıları ise yeniden inşa için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
