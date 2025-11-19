19 Kasım 2025, Çarşamba
Gazzeliler BM’nin Uluslararası İstikrar Gücü kararına temkinli
BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye uluslararası güç konuşlandırılmasını öngören kararına Gazzeliler temkinli yaklaşıyor. Kararın İsrail’in bakış açısını yansıttığını savunanlar “vesayet” endişesi taşırken, bazıları ise yeniden inşa için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.