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Gazze'de yürek yakan görüntü: Katliamın ortasında baba tesellisi! Bombardıman korkusuyla ağlayan çocuklarına kol kanat gerdi

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Giriş: 03.11.2023 05:25
Katil İsrail, yoğun bombardımanlarıyla Gazze’de binlerce masumu katletmeye devam ediyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ni, kuzey bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini gece boyunca yoğun bombardımana maruz bıraktı. Binlerce Filistinlinin şehit olduğu topraklardan yürekleri sızlatan görüntüler geliyor. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan Endonezya Hastanesi’ndeki Filistinli bir baba, İsrail'in bombardıman yapması korkusuyla ağlayan çocuklarını teselli etti. Gazze’de günlerdir ölüm çukurları açan işgalciler ateşkes çağrılarını reddederek insanlığın kara lekesi olarak tarihe geçti. .

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