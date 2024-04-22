22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gazze’de yine toplu mezar bulundu! 190 cansız beden çıktı

Gazze’de yine toplu mezar bulundu! 190 cansız beden çıktı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 09:21
İsrail ordusunun aylardır soykırım yaptığı Gazze'de toplu mezarlar ortaya çıkmaya başladı. Nasır Hastanesi’nde 190 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
95 milyar dolarlık paketler onaylandı
95 milyar dolarlık paketler onaylandı
Yine toplu mezar! 190 cansız beden çıktı
Yine toplu mezar! 190 cansız beden çıktı
İsfahan’da s-300’ler mi vuruldu? Hamaney’den orduya çağrı
İsfahan'da s-300'ler mi vuruldu? Hamaney'den orduya çağrı
Japonya’da 2 askeri helikopter düştü
Japonya'da 2 askeri helikopter düştü
Parkta düzenlenen partiye silahlı saldırı: 2 ölü
Parkta düzenlenen partiye silahlı saldırı: 2 ölü
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Dünya bu röportajı konuşacak! A Haber’de bir ilk!
Dünya bu röportajı konuşacak! A Haber'de bir ilk!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanını kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanını kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri bakanı Şukri’yi kabul etti!
Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri bakanı Şukri’yi kabul etti!
Rus bombardıman uçağı düştü!
Rus bombardıman uçağı düştü!
Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
Sokaklarda İsrail’e öfke büyük
Hamaney’in özel temsilcisi A Haber’de
Hamaney'in özel temsilcisi A Haber'de
Daha Fazla Video Göster